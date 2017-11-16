Минсельхоз разрешил молоку иметь синеватый оттенок

Новшество коснется напитка, произведенного из сухого молока и воды. По словам представителя Минсельхоза, синеватый цвет появляется в процессе обезжиривания, а другие цвета — при обогащении напитка. Такое молоко может быть "с легким привкусом кипячения", также "допускается сладковатый привкус, привкус сухого молока", следует из документа.

При этом цельное молоко по-прежнему останется белым, а стерилизованное может быть светло-кремового цвета.

В Минсельхозе заявили, что без новых характеристик в техрегламенте производители молочной продукции испытывают проблемы: они вынуждены использовать менее привлекательное для потребителей наименование "молочный напиток" вместо наименования "восстановленное молоко". В Минсельхозе также пояснили, что синеватый оттенок восстановленного обезжиренного напитка появляется из-за отсутствия молочного жира, который обычно и придает насыщенный белый цвет продукции. Таким образом, этот оттенок никак не влияет на качество.