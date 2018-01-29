Минстрой предложил ввести налоговый вычет для арендаторов квартир

Вчера, 18:43.
Экономика

Минстрой России разработал законопроект о налоговом вычете в размере 13% для арендаторов квартир. Получить его смогут только те арендаторы, у кого есть договор найма более 11 месяцев, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, пишет "Российская газета".

Аренда квартиры.
Аренда квартиры. Фото: СС0.

В министерстве считают, что эта мера будет способствовать выводу из тени доходов, полученных от нелегальной аренды квартир.

Сейчас вернуть уплаченный НДФЛ могут покупатели квартир с суммы до 2 млн руб. Вернуть налоги с аренды смогут только наниматели, которые не пользовались этим вычетом. Если имущественный вычет на покупку жилья использован не полностью, остаток можно будет получить в виде вычета по найму жилья, и наоборот.

Для получения вычета арендаторам нужно будет подавать декларацию в налоговую инспекцию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров