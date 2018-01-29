Минстрой предложил ввести налоговый вычет для арендаторов квартир

Минстрой России разработал законопроект о налоговом вычете в размере 13% для арендаторов квартир. Получить его смогут только те арендаторы, у кого есть договор найма более 11 месяцев, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, пишет "Российская газета".
В министерстве считают, что эта мера будет способствовать выводу из тени доходов, полученных от нелегальной аренды квартир.
Сейчас вернуть уплаченный НДФЛ могут покупатели квартир с суммы до 2 млн руб. Вернуть налоги с аренды смогут только наниматели, которые не пользовались этим вычетом. Если имущественный вычет на покупку жилья использован не полностью, остаток можно будет получить в виде вычета по найму жилья, и наоборот.
Для получения вычета арендаторам нужно будет подавать декларацию в налоговую инспекцию.
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