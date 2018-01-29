Минстрой предложил ввести налоговый вычет для арендаторов квартир

В министерстве считают, что эта мера будет способствовать выводу из тени доходов, полученных от нелегальной аренды квартир.

Сейчас вернуть уплаченный НДФЛ могут покупатели квартир с суммы до 2 млн руб. Вернуть налоги с аренды смогут только наниматели, которые не пользовались этим вычетом. Если имущественный вычет на покупку жилья использован не полностью, остаток можно будет получить в виде вычета по найму жилья, и наоборот.

Для получения вычета арендаторам нужно будет подавать декларацию в налоговую инспекцию.