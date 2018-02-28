Минюст намерен запретить изымать технику при обысках

Министерство юстиции представило на обсуждение законопроект, запрещающий изымать технику при обыске у предпринимателей и в компаниях. Речь идет о случаях, связанных с экономическими преступлениями.
Сопредседатель объединения "Деловая Россия" Андрей Назаров рассказал "Коммерсанту", что "три четверти компаний, попадающих под следствие, полностью или частично прекращают свою деятельность во многом из-за подобных изъятий".
"Не допускается применение мер, приводящих к приостановлению законной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая необоснованное изъятие электронных носителей информации", — говорится в документе.
Однако далее следует оговорка, позволяющая изымать электронные носители "при наличии данных" о содержании на них "информации, которая может иметь значение для уголовного дела", пишет polit.ru.
Поправки в УПК были подготовлены во исполнение поручения президента, который требовал улучшить защиту бизнесменов от произвола силовиков.
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