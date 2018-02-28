Минюст намерен запретить изымать технику при обысках

Сопредседатель объединения "Деловая Россия" Андрей Назаров рассказал "Коммерсанту", что "три четверти компаний, попадающих под следствие, полностью или частично прекращают свою деятельность во многом из-за подобных изъятий".

"Не допускается применение мер, приводящих к приостановлению законной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая необоснованное изъятие электронных носителей информации", — говорится в документе.

Однако далее следует оговорка, позволяющая изымать электронные носители "при наличии данных" о содержании на них "информации, которая может иметь значение для уголовного дела", пишет polit.ru.

Поправки в УПК были подготовлены во исполнение поручения президента, который требовал улучшить защиту бизнесменов от произвола силовиков.