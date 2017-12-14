Минюст внес в реестр иностранных агентов несколько алтайских организаций

В реестр вошла общественная просветительская организация в сфере охраны здоровья "Выбор". Кроме того, в тот же список включили Алтайское краевое общественное движение поддержки гражданских и социальных инициатив "Согласие".

Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установили в ходе плановой документарной проверки.

Общественная организация "Выбор" занимается профилактикой, психолого-социальной реабилитацией людей, больных СПИДом и ВИЧ-инфекциями, а также реабилитацией инвалидов и безработных, пишет "Коммерсант".

Общественное движение "Согласие" занимается вопросами гражданского просвещения: участвует в благотворительных акциях, проводит семинары, тренинги и конференции.

Председатель "Согласия" Геннадий Шейда в беседе с изданием "Коммерсант" рассказал, что их обвинили в том, что они якобы использовали иностранное финансирование, а также принимали участие в политической деятельности. По словам Геннадия Шейды, политическая деятельность была, но на уровне местного самоуправления, поскольку ранее его избрали депутатом гордумы Барнаула шестого созыва. Иностранного финансирования организация не получала. Геннадий Шейда планирует оспаривать решение.