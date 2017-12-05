Минюст определился с иноагентами

Министерство юстиции России опубликовало на своем официальном сайте сообщение о признании ряда СМИ иностранными агентами.
В список попали "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии.
Указанные СМИ включены в список иноагентов на основании поправок в закон "О средствах массовой информации", которые Госдума приняла 15 ноября в ответ на аналогичные действия американских властей в отношении российских телеканала RT и информагентства Sputnik. Мера позволяет признавать иностранным агентом любую распространяющую информацию иностранную структуру вне зависимости от ее организационно-правовой формы, пишет polit.ru.
Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал указ, который наделяет Минюст полномочиями по составлению и ведению реестра СМИ-иноагентов в России.
Ранее сообщалось, что 26-летний депутат Госдумы Борис Чернышов предлагает признать иноагентами McDonald's, KFC и другие иностранные сети ресторанов фастфуда в России, а рекламу их блюд маркировать как "продукцию иностранного агента". Письма с соответствующей инициативой он направил главе Роспотребнадзора и руководителю Роскомнадзора.
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