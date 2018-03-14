Могильщики туринского кладбища вырывали у трупов золотые зубы

Работники кладбища в Турине раскапывали могилы ради наживы: они снимали с трупов драгоценности и золотые зубы, а потом сдавали их в ломбард, сообщает fanpage.it.
Пункт сбора ценностей, снятых с трупов, злоумышленники организовали у себя в раздевалке. Могильщики также подделывали документы об эксгумации старых могил. Иногда работники готовили барбекю прямо на территории кладбища.
Всего подозреваемыми по этому делу проходят 31 человек, 15 из них арестованы и помещены под домашний арест, пишет "Росбалт".
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