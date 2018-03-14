Могильщики туринского кладбища вырывали у трупов золотые зубы

Пункт сбора ценностей, снятых с трупов, злоумышленники организовали у себя в раздевалке. Могильщики также подделывали документы об эксгумации старых могил. Иногда работники готовили барбекю прямо на территории кладбища.

Всего подозреваемыми по этому делу проходят 31 человек, 15 из них арестованы и помещены под домашний арест, пишет "Росбалт".