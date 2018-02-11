МОК оценит высказывания российских спортсменов на Играх в Пхенчхан

В субботу российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м на ОИ-2018, свою медаль он посвятил российским олимпийцам, которых, по его словам, "подло и мерзко" отстранили от Игр.

"У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому (МОК) будет доложено о соблюдении буквы и духа закона. Будет решено, возникли ли сложности при выполнении этих решений", - ответил на пресс-конференции Адамс на вопрос иностранных СМИ о высказываниях Елистратова.

Представитель зарубежных СМИ поинтересовался у главы медицинского департамента МОК Ричарда Баджетта, входившего в комиссию по допуску россиян на Игры-2018, о причинах приглашения имевшего проблемы с мельдонием Елистратова на Олимпиаду в Пхенчхан.

Ричард Баджетт,

глава медицинского департамента МОК: