МОК оценит высказывания российских спортсменов на Играх в Пхенчхан

Поведение и высказывания российских спортсменов, выступающих на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом, будут оценены в конце турнира, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Об этом сообщают РИА "Новости".
В субботу российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м на ОИ-2018, свою медаль он посвятил российским олимпийцам, которых, по его словам, "подло и мерзко" отстранили от Игр.
"У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому (МОК) будет доложено о соблюдении буквы и духа закона. Будет решено, возникли ли сложности при выполнении этих решений", - ответил на пресс-конференции Адамс на вопрос иностранных СМИ о высказываниях Елистратова.
Представитель зарубежных СМИ поинтересовался у главы медицинского департамента МОК Ричарда Баджетта, входившего в комиссию по допуску россиян на Игры-2018, о причинах приглашения имевшего проблемы с мельдонием Елистратова на Олимпиаду в Пхенчхан.
Ричард Баджетт,
глава медицинского департамента МОК:
- Комиссия не рассматривала какой-то один критерий в отдельности. Любой, кто отстранялся ранее за нарушение допинга, не приглашался (на Игры). Как вы знаете, мельдоний – особый вопрос. Его выход из организма не был изучен. Нужно посмотреть правде в глаза, это не считалось допингом. Мельдоний в Восточной Европе использовался широко и до определенного момента не был запрещен.
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