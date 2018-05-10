Молодой барнаулец больше года пытается встать на ноги после ДТП. Ему нужна помощь

Артем Британов из Барнаула провел свой 25-летний день рождения в кровати, практически не осознавая того, что происходит вокруг. У парня тяжелейшая травма головного мозга после ДТП. Он практически не разговаривает, не может самостоятельно есть и двигаться — и так уже почти 1,5 года. Недавно у семьи появилась надежда на его выздоровление, но для этого им нужна большая сумма денег.
Роковая авария
3 января 2017 года Артем вместе с мамой попали в ДТП. Авария произошла на трассе в районе Ребрихи. По информации свидетелей, встречный автомобиль выехал на полосу, по которой ехал барнаулец. Чтобы избежать столкновения, парень начал притормаживать, и его машину понесло на встречную полосу, где он столкнулся с другим авто.
Уголовное дело по факту ДТП не возбудили, так как посчитали, что в аварии косвенно виноваты все участники.
Как рассказала altapress.ru тетя Артема, парень получил открытую черепно-мозговую травму, а его мама — перелом костей таза. Первое время парень провел в коме. Спустя три месяца после ДТП его выписали домой в вегетативном состоянии с диагнозом "гидроцефалия". Только 31 марта 2017 года ему сделали операцию для оттока жидкости из мозга.
"Малое сознание"
С тех пор Артем прошел несколько курсов реабилитации: бесплатно в барнаульской больнице №11 и платно в Воронеже. Оплатить необходимые медицинские процедуры семье парня помог барнаульский благотворительный фонд им. Наташи Едыкиной.
Последний курс реабилитации парень прошел в декабре 2017 года в частной клинике Воронежа "Альтернатива+". Сейчас его состояние характеризуется как "малое сознание": он сидит, самостоятельно дышит, может поднимать голову, реагирует на окружающих.
Сейчас его учат есть из ложки. Недавно Артем начал издавать звуки и даже говорить слово "мама".
Испанский счет
Чтобы восстановить сознание и двигательные функции, нужна дальнейшая реабилитация. Квалифицированную помощь Артему согласились оказать в испанской клинике. В России, как утверждают его родные, ему помочь не могут, а квоты на такие реабилитации не выделяют.
8 февраля 2018 года испанская клиника выставила семье счет. С этого момента начался сбор денег на реабилитацию. Цена вопроса — 3 млн 350 тысяч рублей. Артем и его мама существуют на его пенсию по инвалидности — 16 тысяч рублей. Львиная доля этих денег уходит на лекарства и медицинские процедуры. Собрать деньги на реабилитацию самостоятельно они никогда не смогут.
На данный момент на счет мамы Артема поступило 142 тыс. рублей от неравнодушных людей. Сбор идет не быстро: пострадавших взрослых, в отличие от детей, жалеют меньше и поэтому помогать стремятся не так охотно. Но родные Артема верят, что у них все получится.
Как помочь
Реквизиты для перечисления денег, отчеты о поступлении средств, документы из клиник и информацию о состоянии Артема можно найти в двух группах помощи в соцсетях, которые основали его родные.
Группа помощи Артему "ВКонтакте".
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