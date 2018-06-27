Молодой китаец решил эффектно сделать предложение возлюбленной и сжег отель

Он арендовал номер в отеле, заранее принес и расставил в нем в форме сердца горящие свечи, и пошел встречать девушку. Когда пара подошла к гостинице, номер был охвачен огнем. Причиной возгорания стала одна из свечей — догорев до конца, она прожгла ковер, после чего огонь быстро распространился по комнате.

Из-за сильного задымления несколько постояльцев отеля оказались заблокированы на последнем этаже здания. Для их спасения пожарным пришлось применить автолестницы. Всего от пожара пострадало девять номеров, человеческих жертв нет, пишет Lenta.ru.

Влюбленному придется компенсировать отелю причиненный ущерб. Размер назначенной выплаты составляет 250 тысяч юаней (примерно 2,4 миллиона рублей).

Что ответила девушка на такое "неординарное предложение" руки и сердца, не сообщается.