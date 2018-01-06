Мороз без солнца: какой будет погода в рождественскую ночь на Алтае и в Барнауле

Вчера, 17:52.
Жизнь

В рождественскую ночь в Алтайском крае и Барнауле будет морозно и безветренно, сообщает алтайский гидрометцентр

Морозы. Зима. Барнаульский шпиль.
Морозы. Зима. Барнаульский шпиль. Фото: Михаил Хаустов.

Алтайский край

Без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах местами гололедица. Температура -26 -31, местами в южных и восточных районах до -36.

Барнаул

Без осадков, изморозь, возможен туман, на дорогах местами гололедица. Температура ночью составит -27 -29.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров