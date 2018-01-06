Мороз без солнца: какой будет погода в рождественскую ночь на Алтае и в Барнауле

В рождественскую ночь в Алтайском крае и Барнауле будет морозно и безветренно, сообщает алтайский гидрометцентр.

Алтайский край Без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах местами гололедица. Температура -26 -31, местами в южных и восточных районах до -36. Барнаул Без осадков, изморозь, возможен туман, на дорогах местами гололедица. Температура ночью составит -27 -29.