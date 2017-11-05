Мороз не страшен: в Алтайском заповеднике снова распустились цветы

В Алтайском биосферном заповеднике повторно расцвели цветы, сообщает сайт "Новости Горного Алтая".
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: Т. Акимова в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: С. Усик в www.gorno-altaisk.info.
Повторное цветение — частое явление в природе. Вторичное цветение растений в Алтайском заповеднике в последние десятилетия наблюдают ежегодно.
По мнению ученых, вторичное цветение — это, как правило, реакция растений на различные нарушения механизма контроля их сезонного развития.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.