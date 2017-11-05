Мороз не страшен: в Алтайском заповеднике снова распустились цветы

Вчера, 18:38.
Жизнь

В Алтайском биосферном заповеднике повторно расцвели цветы, сообщает сайт "Новости Горного Алтая".

В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: М. Сахневич в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: Т. Акимова в www.gorno-altaisk.info.
В Алтайском заповеднике снова распустились цветы. Фото: С. Усик в www.gorno-altaisk.info.

Повторное цветение — частое явление в природе. Вторичное цветение растений в Алтайском заповеднике в последние десятилетия наблюдают ежегодно.

По мнению ученых, вторичное цветение — это, как правило, реакция растений на различные нарушения механизма контроля их сезонного развития.

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