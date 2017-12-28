Моряк и кот спаслись после семи месяцев дрейфа на лодке в океане

Польского 65-летнего моряка и его кота спасли после семи месяцев дрейфа в Индийском океане. Путешественник Збигнев Рекет со своим питомцем направлялся с Коморских островов в сторону ЮАР, пишет bfm.ru.
Однако посреди океана мотор его лодки отказал, после чего судно более полугода носило течением между Мальдивами, Мавританией и Сейшелами.
Путешественник неоднократно видел берег, но до него было слишком далеко, чтобы бросить лодку и пуститься вплавь с котом на плечах. Только через семь месяцев истощенного моряка спасли и доставили на остров Реюньон.
В интервью местному телеканалу Збигнев Рекет рассказал, как они с котом пили дождевую воду и питались запасенными пакетиками растворимого супа и пойманной рыбой: "Сейчас я уже чувствую себя намного лучше, потому что вчера я, наконец, очутился здесь, смог нормально поесть и переодеться. Вообще, запаса еды у меня было на месяц. Поэтому поначалу я старался есть всего один пакетик супа в день, чтобы растянуть свои запасы. А иногда мне приходилось растягивать его и больше чем на день".
Но даже семь месяцев в Индийском океане в компании кота не сломили моряка — он планирует починить лодку на острове Реюньон и продолжить путешествие в Польшу.
Это не первые неприятности польского путешественника, сообщает радиостанция FranceInfo. По его собственному рассказу, он уехал из Польши и 10 лет жил в США, после чего направился в Индию и купил лодку. Оттуда он хотел по морю добраться обратно на родину. На подходе к Коморским островам у судна сломалась мачта, однако в тот раз его быстро спасли.
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