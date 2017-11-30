Москвича не пустили на авиарейс из-за того, что он корчил рожи кемеровчанам

В Кемерово не пустили на московский рейс 37-летнего жителя столицы из-за неадекватного поведения, сообщает линейная полиция. Этот мужчина без багажа и верхней одежды уже прошел регистрацию и попал в т.н. стерильную зону, где стал корчить рожи другим пассажирам.
Такое поведение странного попутчика напугало людей, они обратились за помощью к полиции. Командир воздушного судна решил не пускать москвича на рейс. Его доставили в дежурную часть и передали медикам, которым предстоит оценить состояние здоровья задержанного.
Оказалось, что этот пассажир был накануне депортирован за нарушение визового режима из Вьетнама, где провел последние два года. Мужчину посадили на ближайший самолет, летящий в Россию, так он и оказался в Кузбассе. На дорогу домой у него не было денег. Тогда транспортные полицейские связались с матерью этого москвича, которая онлайн оформила ему билет до Москвы. Путешественника напоили чаем и устроили на ночлег. А утром он устроил представление в стерильной зоне.
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