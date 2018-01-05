Может ли молодая семья переехать в село и получить там жилье?

— Государственная поддержка по улучшению жилищных условий селян оказывается в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий", которая рассчитана до 2020 года. Поддержка по решению жилищного вопроса оказывается гражданам, живущим в сельской местности, и молодым семьям и специалистам, переехавшим в сельскую местность.

Право на обеспечение жильем имеют молодая семья (супруги не старше 35 лет) или неполная семья, состоящая из одного родителя (в возрасте до 35 лет) и одного или более детей. Хотя бы один член семьи должен работать в агропромышленном комплексе или социальной сфере села. Молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь не менее 30% от стоимости жилья собственных или заемных денежных средств.

Молодой специалист также может стать участником программы в возрасте до 35 лет. В числе требований — законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование (претендент может быть учащимся последнего курса учебного заведения). Специалист должен проработать в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности не менее пяти лет, постоянно проживать в сельской местности, быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Государственную поддержку молодая семья или молодой специалист вправе инвестировать в приобретение готового жилья, находящегося в эксплуатации не более пяти лет с момента ввода; на создание объекта индивидуального жилищного строительства или на пристройку жилого помещения к имеющемуся жилому дому, в том числе на завершение ранее начатого строительства; на участие в долевом строительстве жилого дома или квартиры. Перечень требуемых документов, а также порядок предоставления господдержки можно узнать на сайте Минсельхоза Алтайского края.