Что делать, если ваш негосударственный пенсионный фонд закрыли?

— Чтобы надежно разместить свои пенсионные накопления и получать от их инвестирования максимальный доход, необходимо ответственно подойти к выбору пенсионного фонда. Информацию об НПФ можно получить на официальном сайте Центробанка России, где публикуются данные об их доходности и наличии либо аннулировании лицензий.

В любой момент можно отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пенсии и направлять средства только на страховую. Средства, накопленные до этого момента, никуда не исчезнут, а будут продолжать инвестироваться. Их выплатят в полном объёме при наступлении права на их получение.

Накопления можно перевести из одного НПФ в другой или обратно в ПФР, но не на страховую пенсию, а в выбранную управляющую компанию (частную или государственную), которая будет их инвестировать.