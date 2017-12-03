Что делать, если ваш негосударственный пенсионный фонд закрыли?

Жительница Барнаула Анна хранила пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде, но у него отобрали лицензию. Ее сбережения автоматически перевели в другой НПФ. "После этого я что-то не доверяю этим НПФ. Можно ли уйти обратно в ПФР", — спрашивает Анна.
Из информации на сайте ПФР следует:
— Чтобы надежно разместить свои пенсионные накопления и получать от их инвестирования максимальный доход, необходимо ответственно подойти к выбору пенсионного фонда. Информацию об НПФ можно получить на официальном сайте Центробанка России, где публикуются данные об их доходности и наличии либо аннулировании лицензий.
В любой момент можно отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пенсии и направлять средства только на страховую. Средства, накопленные до этого момента, никуда не исчезнут, а будут продолжать инвестироваться. Их выплатят в полном объёме при наступлении права на их получение.
Накопления можно перевести из одного НПФ в другой или обратно в ПФР, но не на страховую пенсию, а в выбранную управляющую компанию (частную или государственную), которая будет их инвестировать.
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