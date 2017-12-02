Что делать, если газовый баллон весит меньше, чем должен?

—Каждый газовый баллон имеет свои паспортные данные: маркировку завода-изготовителя; заводской номер; дату изготовления и дату следующего переосвидетельствования; общий объём в литрах; вес пустого и вес полного баллона. Вес полного баллона — это вес, до которого допускается заполнить данный баллон, что соответствует его предельно-безопасному объёму наполнения — 85%.

Норма заполнения 50 литрового баллона составляет 20 кг, именно это количество газа вы оплачиваете. Система наполнения баллонов строго отслеживает количество наполняемого газа, максимальная погрешность составляет 100 граммов, весы и оборудование проверяются и тарируются органами Госстандарта с периодичностью раз в год.

На ГНС Рубцовска баллоны наполняются на весовых установках карусельного типа. Перед каждой сменой весовые установки проверяются контрольным взвешиванием: не менее двух баллонов на каждом посту. Весовой механизм установок настраивается на определённый вес наполнения. При наполнении баллона (10 или 20 кг) срабатывает клапан отсечения подачи газа к баллону.

После наполнения персонал устанавливает баллоны на контрольные весы, проверяет правильность количества сжиженного газа, записывает в журнал наполнения дату, номер и вместительность в литрах, массу газа в баллоне в кг и только после этого устанавливает баллон на конвейер и направляет на выдачу потребителю.

Контрольно-ревизионный отдел периодически проверяет наполняемость баллонов, в том числе и в местах доставки. По вашему звонку наши специалисты готовы выехать для контрольного взвешивания, для этого вам надо позвонить в отделение газового участка по месту жительства, либо напрямую директору филиала по телефону 8 (38557) 2-40-91.