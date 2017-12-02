Есть ли в Алтайском крае льготы для охотников-пенсионеров?

Олег из села Пуштулим спрашивает: "Краем уха слышал, что в Алтайском крае есть льготы на охотничьи путёвки для пенсионеров. Распространяются ли они на охотников из других регионов?"
В минприроды Алтайского края сообщили:
— На Ваш запрос о предоставлении льгот для пенсионеров сообщаем, что при получении разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья льготы пенсионерам законодательством РФ не предусмотрены.
Вопрос о предоставлении льгот для охотников пенсионеров в закрепленные охотничьи угодья каждое охотничье хозяйство решает самостоятельно, исходя из собственных возможностей. Информацией о предоставлении льгот в охотничьих хозяйствах минприроды Алтайского края не располагает.
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