Может ли пристав арестовать имущество до окончания срока выплаты долга?

Олег из Панкрушихи спрашивает: "Судебные приставы обязали меня покрыть задолженность по исполнительному листу в течение двух месяцев. Этот срок ещё не вышел, а у меня уже арестовали автомобиль. Имели ли приставы на это право?"

В УФССП по Алтайскому краю пояснили: — В соответствии с ч.1 ст. 80 ФЗ "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на имущество должника в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения содержащихся в исполнительном документе требований. При этом пристав вправе не применять правила очередности обращения взыскания на имущество должника. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.