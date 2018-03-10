Может ли пристав арестовать имущество до окончания срока выплаты долга?

Олег из Панкрушихи спрашивает: "Судебные приставы обязали меня покрыть задолженность по исполнительному листу в течение двух месяцев. Этот срок ещё не вышел, а у меня уже арестовали автомобиль. Имели ли приставы на это право?"
В УФССП по Алтайскому краю пояснили:
— В соответствии с ч.1 ст. 80 ФЗ "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на имущество должника в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения содержащихся в исполнительном документе требований. При этом пристав вправе не применять правила очередности обращения взыскания на имущество должника.
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