Можно ли расторгнуть брак по почте?

Валентина из Ярового спрашивает: "Можно ли направить заявление на расторжение брака "Почтой России" и нужна ли для этого копия свидетельства о заключении брака?"
В Министерстве юстиции Алтайского края рассказали:
— Подача заявления о расторжения брака посредством почтовой связи не предусмотрена. Совместное заявление супругов подается в письменной форме лично в орган ЗАГС или МФЦ или направляется в орган ЗАГС в форме электронного документа через Единый портал госуслуг. Электронное заявление подписывается электронной подписью каждого супруга.
В случае, если один из супругов не имеет возможности явиться в орган ЗАГС или МФЦ для подачи заявления, волеизъявление может быть оформлено отдельными заявлениями о расторжении брака. Подпись супруга на заявлении должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, если заявление направлено через Единый портал.
В случае, если один из супругов был признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трёх лет, заявление может быть принято от одного супруга в письменной форме, а в случае расторжения брака на основании решения суда в устной или письменной форме. Для этого органу ЗАГС нужно предоставить копии соответствующих решений суда.
Бывшие супруги (каждый из супругов) или опекун недееспособного супруга могут в письменной форме уполномочить других лиц сделать заявление о государственной регистрации расторжения брака. Для этого необходимы документы, удостоверяющие личность уполномоченного и его права на это.
Расторгнуть брак может орган ЗАГС по месту жительства супругов (одного из супругов) или по месту государственной регистрации заключения брака.
Свидетельство о заключении брака требуется. Если оно утеряно, а регистрация брака производилась в том же органе ЗАГС, куда подается заявление о расторжении, предъявление повторного свидетельства не требуется.
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