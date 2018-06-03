Можно ли расторгнуть брак по почте?

— Подача заявления о расторжения брака посредством почтовой связи не предусмотрена. Совместное заявление супругов подается в письменной форме лично в орган ЗАГС или МФЦ или направляется в орган ЗАГС в форме электронного документа через Единый портал госуслуг. Электронное заявление подписывается электронной подписью каждого супруга.

В случае, если один из супругов не имеет возможности явиться в орган ЗАГС или МФЦ для подачи заявления, волеизъявление может быть оформлено отдельными заявлениями о расторжении брака. Подпись супруга на заявлении должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, если заявление направлено через Единый портал.

В случае, если один из супругов был признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трёх лет, заявление может быть принято от одного супруга в письменной форме, а в случае расторжения брака на основании решения суда в устной или письменной форме. Для этого органу ЗАГС нужно предоставить копии соответствующих решений суда.

Бывшие супруги (каждый из супругов) или опекун недееспособного супруга могут в письменной форме уполномочить других лиц сделать заявление о государственной регистрации расторжения брака. Для этого необходимы документы, удостоверяющие личность уполномоченного и его права на это.

Расторгнуть брак может орган ЗАГС по месту жительства супругов (одного из супругов) или по месту государственной регистрации заключения брака.

Свидетельство о заключении брака требуется. Если оно утеряно, а регистрация брака производилась в том же органе ЗАГС, куда подается заявление о расторжении, предъявление повторного свидетельства не требуется.