Туристов Белокурихи будут кормить мраморной говядиной местного производства

Животноводческий комплекс в Солонешенском районе планирует обеспечить туристов Белокурихи мраморной говядиной. Комплекс создан в рамках аграрно-курортного кластера, сообщил ТАССу замгендиректора компании-инвестора "Курорт Белокуриха" Олег Акимов.
В ферму вложили более 11 млн рублей, но на этом инвестирование не закончено: при животноводческом комплексе построят цех по мясопереработке, где будут производить колбасы и другие деликатесы. Поставлять мясо планируется для различных санаториев курорта.
Олег Акимов,
замгендиректора ЗАО "Курорт Белокуриха":
Мы создали предприятие в рамках аграрно-курортного кластера, который будет снабжать элитным мясом отдыхающих в Белокурихе. В Солонешенском районе, где создано предприятие, есть альпийские луга, там мы и решили создать этот комплекс.
С опытного предприятия в селе Черга Республики Алтай для этих целей завезли достаточно редкую и дорогую шотландскую породу коров — галловейскую. "Помимо качественного мяса, она интересна тем, что у нее есть подшерсток, и благодаря этому они выдерживают температуры до -40 градусов, могут до первого снега пастись на воле. Конечно, мы не собираемся их держать на морозе — построена ферма, собраны запасы кормов", — рассказал Акимов.
Сейчас в стаде более 100 животных, в перспективе его могут увеличить до двух тысяч голов.
Кроме того, для туристов при комплексе планируют открыть кафе, что поможет, по словам Акимова, развить туристическую инфраструктуру Солонешенского района — дорога около фермы идет к туристическому объекту "Денисова пещера".
В 2018 году "Курорт Белокуриха" планирует запустить винокуренный завод. Напитки там будут готовить из алтайских плодов и ягод: облепихи, смородины, черники, малины, калины и других.
О своих планах создать первый в Сибири аграрно-курортный кластер компания "Курорт Белокуриха" сообщала в апреле 2017 года. В кластер войдут предприятия по производству мясной продукции, хлебобулочных изделий, пива, вина и питьевой воды, повидла и джемов. На это в ближайшие два-три года планируют потратить около 30-50 млн рублей.
Справка
Ежегодно Белокуриха принимает порядка 200 тысяч туристов.
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