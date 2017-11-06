Туристов Белокурихи будут кормить мраморной говядиной местного производства

В ферму вложили более 11 млн рублей, но на этом инвестирование не закончено: при животноводческом комплексе построят цех по мясопереработке, где будут производить колбасы и другие деликатесы. Поставлять мясо планируется для различных санаториев курорта.

Олег Акимов,

замгендиректора ЗАО "Курорт Белокуриха":

Мы создали предприятие в рамках аграрно-курортного кластера, который будет снабжать элитным мясом отдыхающих в Белокурихе. В Солонешенском районе, где создано предприятие, есть альпийские луга, там мы и решили создать этот комплекс.

С опытного предприятия в селе Черга Республики Алтай для этих целей завезли достаточно редкую и дорогую шотландскую породу коров — галловейскую. "Помимо качественного мяса, она интересна тем, что у нее есть подшерсток, и благодаря этому они выдерживают температуры до -40 градусов, могут до первого снега пастись на воле. Конечно, мы не собираемся их держать на морозе — построена ферма, собраны запасы кормов", — рассказал Акимов.

Сейчас в стаде более 100 животных, в перспективе его могут увеличить до двух тысяч голов.

Кроме того, для туристов при комплексе планируют открыть кафе, что поможет, по словам Акимова, развить туристическую инфраструктуру Солонешенского района — дорога около фермы идет к туристическому объекту "Денисова пещера".

В 2018 году "Курорт Белокуриха" планирует запустить винокуренный завод. Напитки там будут готовить из алтайских плодов и ягод: облепихи, смородины, черники, малины, калины и других.

О своих планах создать первый в Сибири аграрно-курортный кластер компания "Курорт Белокуриха" сообщала в апреле 2017 года. В кластер войдут предприятия по производству мясной продукции, хлебобулочных изделий, пива, вина и питьевой воды, повидла и джемов. На это в ближайшие два-три года планируют потратить около 30-50 млн рублей.

Справка

Ежегодно Белокуриха принимает порядка 200 тысяч туристов.