Мусорные площадки в Рубцовске превратились в стихийные свалки

Свалка в Рубцовске. Фото: Типичный Рубцовск в vk.com. Свалка в Рубцовске. Фото: vrubcovske.ru. Свалка в Рубцовске. Фото: vrubcovske.ru. Свалка в Рубцовске. Фото: vrubcovske.ru. Свалка в Рубцовске. Фото: vrubcovske.ru. Свалка в Рубцовске. Фото: vrubcovske.ru. Свалка в Рубцовске. Фото: vrubcovske.ru.

Жители обнаружили свалки на улицах Краснознаменской, Громова, Тихвинской, на проспекте Ленина.

Все указанные фото, обещают на портале "вРубцовске.ру", будут направлены в мэрию для решения проблемы.

Тема свалок и вовремя невывезенного мусора возникает в Рубцовске почти каждый год. Так, еще в 2014 году рубцовчане проводили пикет, выступая против свалок и расплодившихся на них крыс. Тогда прокуратура вынесла представления главе администрации Владимиру Ларионову, руководителям пяти управляющих компаний, а коммунальной компании - штраф. В суд ведомство направило 17 исков о ликвидации несанкционированных свалок, писал "Капиталист".

В 2016 году инспекторы краевого управления природных ресурсов выявили и ликвидировали 19 несанкционированных свалок общей площадью почти 10 тыс. кв. метров.

В 2017 году Рбцовск присоединился в Интерактивной карте свалок Общероссийского народного фронта.

Но проблема остается живой. Не в последнюю очередь она вызвана и безответственным поведением некоторых рубцовчан, особенно живущих в частном секторе, которые не заключают договора на вывоз мусора и выбрасывают его где попало, сообщал "вРубцовске.ру".