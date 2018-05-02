Мусорные площадки в Рубцовске превратились в стихийные свалки

Жители Рубцовска по инициативе городского портала "вРубцовске.ру" фото более 10 переполненных мусорных площадок, с которых очевидно долго не вывозился мусор. Это уже не первый случай, когда в этом алтайском городе возникает проблема с появлением свалок.
Жители обнаружили свалки на улицах Краснознаменской, Громова, Тихвинской, на проспекте Ленина.
Все указанные фото, обещают на портале "вРубцовске.ру", будут направлены в мэрию для решения проблемы.
Тема свалок и вовремя невывезенного мусора возникает в Рубцовске почти каждый год. Так, еще в 2014 году рубцовчане проводили пикет, выступая против свалок и расплодившихся на них крыс. Тогда прокуратура вынесла представления главе администрации Владимиру Ларионову, руководителям пяти управляющих компаний, а коммунальной компании - штраф. В суд ведомство направило 17 исков о ликвидации несанкционированных свалок, писал "Капиталист".
В 2016 году инспекторы краевого управления природных ресурсов выявили и ликвидировали 19 несанкционированных свалок общей площадью почти 10 тыс. кв. метров.
В 2017 году Рбцовск присоединился в Интерактивной карте свалок Общероссийского народного фронта.
Но проблема остается живой. Не в последнюю очередь она вызвана и безответственным поведением некоторых рубцовчан, особенно живущих в частном секторе, которые не заключают договора на вывоз мусора и выбрасывают его где попало, сообщал "вРубцовске.ру".
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