В будущий генплан Барнаула не войдет полигон ТБО

Будущий генплан Барнаула не предусматривает строительство нового полигона ТБО. Об этом рассказал зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Сергей Боженко. По его словам, на старом полигоне бытовые отходы можно захоранивать еще несколько лет.
Сергей Боженко отметил, что проблемная тема свалки в черте города переосмыслена.
Сергей Боженко,
зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города:
— Существующий полигон позволяет нам еще несколько лет захоранивать бытовые отходы по современным технологиям. Сегодня в большей степени нас волнует проблема мусоропереработки и мусоросортировки. Ведь это должно привести к уменьшению объемов захоронения отходов и их транспортировки до места захоронения. Поэтому сейчас мы ищем места, пригодные для размещения мусоросортировочных предприятий.
Поиском мест для размещения предприятий занимается компания "Эко-Комплекс". По словам Сергея Боженко, мусоросортировочные предприятия собираются построить на территории северного промышленного узла (бывший ЗСВ), за ТЭЦ-3. Кроме того, рассматривают несколько участков на границах городского округа с сельскими районами.
Сегодня прорабатывается вопрос по размещению полигона ТБО на территории Первомайского района. По словам Боженко, вопрос пока до конца не решен.
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