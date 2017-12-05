Мужчина из мести разбил окно и повредил бампер машины соседа

Сегодня, 09:42.
Происшествия

В Горно-Алтайске мужчина после ссоры решил отомстить соседу. Он разбил окно на веранде и повредил автомобиль, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Полиция.
Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

По данным следствия, вечером к потерпевшему пришел сосед. Мужчины поспорили, а потом подрались. Пострадавший после ссоры побежал домой и позвонил в полицию.

Подозреваемый, узнав об этом, решил отомстить обидчику. Мужчина разбил окно на веранде и повредил бампер у припаркованного автомобиля. После этого подозреваемый скрылся. Он был пьян.

Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

Полицейские быстро задержали подозреваемого, который признал свою вину. Мужчина ранее был судим.

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