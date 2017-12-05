Мужчина из мести разбил окно и повредил бампер машины соседа

По данным следствия, вечером к потерпевшему пришел сосед. Мужчины поспорили, а потом подрались. Пострадавший после ссоры побежал домой и позвонил в полицию.

Подозреваемый, узнав об этом, решил отомстить обидчику. Мужчина разбил окно на веранде и повредил бампер у припаркованного автомобиля. После этого подозреваемый скрылся. Он был пьян.

Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

Полицейские быстро задержали подозреваемого, который признал свою вину. Мужчина ранее был судим.