Мужчина из мести разбил окно и повредил бампер машины соседа

В Горно-Алтайске мужчина после ссоры решил отомстить соседу. Он разбил окно на веранде и повредил автомобиль, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По данным следствия, вечером к потерпевшему пришел сосед. Мужчины поспорили, а потом подрались. Пострадавший после ссоры побежал домой и позвонил в полицию.
Подозреваемый, узнав об этом, решил отомстить обидчику. Мужчина разбил окно на веранде и повредил бампер у припаркованного автомобиля. После этого подозреваемый скрылся. Он был пьян.
Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.
Полицейские быстро задержали подозреваемого, который признал свою вину. Мужчина ранее был судим.
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