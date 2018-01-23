Мужчина, пострадавший на ТЭЦ в Яровом, умер в краевой клинической больнице

В краевой клинической больнице 22 января умер Станислав Наумов. В результате аварии на ТЭЦ в Яровом он получил ожоги более 80% тела, сообщила altapress.ru Ольга Чеснокова, cтарший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю.
Напомним, по данным следствия, 15 января 2018 года около трех часов ночи на "Яровском теплоэлектрокомплексе" при ремонте шаровой барабанной мельницы котла произошел разрыв трубы с горячей водой.
В результате пострадали двое работников подрядной организации: их ошпарило горячим паром. Один из них отделался легкими травмами, другой, 33-летний мужчина, получил ожоги 80% тела.
Пострадавшего госпитализировали в краевою клиническую больницу вертолетом 17 января. Там мужчине оказывали необходимое лечение.
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