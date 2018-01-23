Мужчина, пострадавший на ТЭЦ в Яровом, умер в краевой клинической больнице

Сегодня, 13:18.
Происшествия

В краевой клинической больнице 22 января умер Станислав Наумов. В результате аварии на ТЭЦ в Яровом он получил ожоги более 80% тела, сообщила altapress.ru Ольга Чеснокова, cтарший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю.

Скорая.
Скорая. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Напомним, по данным следствия, 15 января 2018 года около трех часов ночи на "Яровском теплоэлектрокомплексе" при ремонте шаровой барабанной мельницы котла произошел разрыв трубы с горячей водой.

В результате пострадали двое работников подрядной организации: их ошпарило горячим паром. Один из них отделался легкими травмами, другой, 33-летний мужчина, получил ожоги 80% тела.

Пострадавшего госпитализировали в краевою клиническую больницу вертолетом 17 января. Там мужчине оказывали необходимое лечение.

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