Мужчина, пострадавший на ТЭЦ в Яровом, умер в краевой клинической больнице

Напомним, по данным следствия, 15 января 2018 года около трех часов ночи на "Яровском теплоэлектрокомплексе" при ремонте шаровой барабанной мельницы котла произошел разрыв трубы с горячей водой.

В результате пострадали двое работников подрядной организации: их ошпарило горячим паром. Один из них отделался легкими травмами, другой, 33-летний мужчина, получил ожоги 80% тела.

Пострадавшего госпитализировали в краевою клиническую больницу вертолетом 17 января. Там мужчине оказывали необходимое лечение.