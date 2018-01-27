МВД аннулирует паспорта двух российских мужчин со штампами о браке

Ранее получила огласку в СМИ история о том, что брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, заключенный в Копенгагене 4 января 2018 года, был признан в Москве в одном из МФЦ. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.

"Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов", — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет bfm.ru.

В истории, возможно, есть и доля пиара: штамп — не самая необходимая вещь для молодоженов, пишет bfm.ru.

Екатерина Духина,

адвокат: