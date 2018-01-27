МВД аннулирует паспорта двух российских мужчин со штампами о браке

МВД аннулирует паспорта двух мужчин, которым в Москве поставили штамп о браке. Сотрудница, сделавшая это, будет уволена, сообщает РИА Новости.
Ранее получила огласку в СМИ история о том, что брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, заключенный в Копенгагене 4 января 2018 года, был признан в Москве в одном из МФЦ. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.
"Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов", — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет bfm.ru.
В истории, возможно, есть и доля пиара: штамп — не самая необходимая вещь для молодоженов, пишет bfm.ru.
Екатерина Духина,
адвокат:
— Уже давным-давно штампы в паспортах никто особенно не ставит, поскольку для всех целей, которые нужно для любого российского гражданина воплощать в жизнь, вполне достаточны апостилированные заключения брака. В данном случае, конечно, этим гражданам для личного пиара или, я уж не знаю, для какой-то задуманной ими акции, было абсолютно необходимо, чтобы им печать проставили. Из моих клиентов те, кто, заключил брак за рубежом, я имею в виду людей разных гендеров, кто приходил за тем, в любой орган РФ, неважно в ЗАГС или Министерство внутренних дел, и проставлял печать в паспорт, нет ни одного.
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