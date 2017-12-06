На Алтае автомобиль Toyota сбил пенсионера, который переходил дорогу

ДТП произошло на улице Чорос-Гуркина,17. Автомобиль Toyota Corona Premio под управлением 33-мужчины не уступил дорогу 70-летнему пешеходу и наехал на него. Пенсионер переходил дорогу на перекрестке на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшего с травами различной степени тяжести отвезли в больницу. Водителю госпитализация не потребовалась.