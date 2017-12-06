На Алтае автомобиль Toyota сбил пенсионера, который переходил дорогу

Сегодня, 13:20.
Происшествия

В Горно-Алтайске 5 декабря автомобиль Toyota Corona Premio сбил пожилого мужчину, когда он переходил дорогу, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

На Алтае автомобиль Toyota сбил пенсионера, который переходил дорогу на зеленый свет.
На Алтае автомобиль Toyota сбил пенсионера, который переходил дорогу на зеленый свет. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло на улице Чорос-Гуркина,17. Автомобиль Toyota Corona Premio под управлением 33-мужчины не уступил дорогу 70-летнему пешеходу и наехал на него. Пенсионер переходил дорогу на перекрестке на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшего с травами различной степени тяжести отвезли в больницу. Водителю госпитализация не потребовалась.

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