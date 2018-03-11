На Алтае будет очень скользко и снежно

11 марта в Алтайском крае синоптики обещают температуру до +3 градусов. Но так тепло будет лишь в предгорьях.
На основной территории региона ожидается температура от -5 до -10 градусов.
В отдельных районах пройдет снег. Ожидается слабая метель. А в южных районах будет идти мокрый снег, местами сильный. В крае на дорогах прогнозируется сильная гололедица.
Ветер ожидается северо-восточный, 4-9 м/с с усилением до 14 м/с.
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