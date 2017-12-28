На Алтае и в Новосибирской области произошли землетрясения

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Происшествия

28 декабря западнее Телецкого озера произошло сейсмособытие магнитудой 3.4, сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года.
Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru.

Землетрясение в Республике Алтай южнее Иогача зафиксировано в 100 км на юго-восток от Горно-Алтайска в 12:43 по местному времени.

А в 14:15 сейсмографы отметили толчок магнитудой 2.3 в 29 км на юго-восток от Искитима возле села Гусельниково.

Напомним, что в Горном Алтае 25 декабря произошли две серии подземных толчков, а 26 декабря случилось еще одно землетрясение.

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