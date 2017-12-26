На Алтае снова произошло землетрясение

Утром 26 декабря в Кош-Агачском районе Республики Алтай зафиксировали несколько подземных толчка, передает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Это землетрясение произошло приблизительно в том же районе западнее Кош-Агача, что и две серии сейсмособытий, случившихся на Алтае днем ранее.
По данным сибирских сейсмологов, первый толчок магнитудой 2.9 зафиксировали в 07:34:38 местного времени в 268 км юго-восточнее Горно-Алтайска (координаты 49.91 с.ш. и 87.98 в.д.). Второй, магнитудой 2.8 случился в 07:34:40 в 260 км на юго-восток от Горно-Алтайска (координаты 49.99 с.ш. и 87.98 в.д.).
Кроме того, серия из нескольких подземных толчков с магнитудой от 3.1 до 3.5 произошла в то же самое время немногим севернее указанных точек (50.03 с.ш. и 87.86 в.д.).
Напомним, что о произошедших 25 декабря землетрясениях магнитудой более 4 и около 3, соответственно, местное управление МЧС отозвалось как о незначительных. Это сейсмособытие также произошло в безлюдной зоне на Северо-Чуйском хребте.
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