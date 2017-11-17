На Алтае произошло второе землетрясение за сутки

Сегодня, 13:06.
Происшествия

В ночь на 17 ноября в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3.9, передает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф. Фото: СС0.

Сейсмособытие случилось в 3:17 по местному времени 254 км на юго-восток от Горно-Алтайска на Северо-Чуйский хребте, западнее райцентра Кош-Агач. Интенсивность сотрясений в центре сейсмособытия была 3,7 балла по шкале MSK-64.

Напомним, что в 5:45 16 ноября, то есть, менее чем за сутки ранее, рядом с этим местом произошло еще одно землетрясение магнитудой 3.0.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров