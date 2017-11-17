На Алтае произошло второе землетрясение за сутки

Сейсмособытие случилось в 3:17 по местному времени 254 км на юго-восток от Горно-Алтайска на Северо-Чуйский хребте, западнее райцентра Кош-Агач. Интенсивность сотрясений в центре сейсмособытия была 3,7 балла по шкале MSK-64.

Напомним, что в 5:45 16 ноября, то есть, менее чем за сутки ранее, рядом с этим местом произошло еще одно землетрясение магнитудой 3.0.