На Алтае произошло утреннее землетрясение

16 ноября в Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 3.0, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Сейсмособытие зафиксировали в 249 километрах юго-восточнее Горно-Алтайска на Северо-Чуйском хребте в 5:45 по местному времни. Ближайшее крупное поселение — Кош-Агач, который находится восточнее эпицентра. Интенсивность сотрясений центре сейсмособытия была 3,4 балла по шкале MSK-64.
Как рассказывают ученые, это землетрясение зафиксировано в границах очага сейсмоактивности, которая сохраняется в этой части Горного Алтая почти 15 лет. Такая активность связан с процессами горообразования, передает Интерфакс.
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