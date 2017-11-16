На Алтае произошло утреннее землетрясение

Сейсмособытие зафиксировали в 249 километрах юго-восточнее Горно-Алтайска на Северо-Чуйском хребте в 5:45 по местному времни. Ближайшее крупное поселение — Кош-Агач, который находится восточнее эпицентра. Интенсивность сотрясений центре сейсмособытия была 3,4 балла по шкале MSK-64.

Как рассказывают ученые, это землетрясение зафиксировано в границах очага сейсмоактивности, которая сохраняется в этой части Горного Алтая почти 15 лет. Такая активность связан с процессами горообразования, передает Интерфакс.