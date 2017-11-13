Россияне ощутили отголоски иранского землетрясения

Как отмечают эксперты, до Пятигорска дошли отголоски иранского землетрясения.

На территории РФ ощущались также толчки в районе Юцы и Горячеводске. Сейсмические возмущения ощущали жители Кавминвод (КВМ) 12 ноября около 22:00 мск. Как рассказывают очевидцы, в их домах начали качаться люстры и задребезжали стекла. Спустя несколько минут все успокоилось. О произошедшем жители Ставрополья сообщали на своих страницах в социальных сетях.

Во время этого землетрясения в Пятигорске никто не пострадал, пишет informing.ru. В Иране, по предварительным данным, при землетрясении погибли более 300 человек.

Магнитуда иранского землетрясения, по разным данным, составила от 7,2 до 7,6.