Россияне ощутили отголоски иранского землетрясения

В Пятигорске (Ставропольский край) вечером 12 ноября жители ощутили подземные толчки.
Как отмечают эксперты, до Пятигорска дошли отголоски иранского землетрясения.
На территории РФ ощущались также толчки в районе Юцы и Горячеводске. Сейсмические возмущения ощущали жители Кавминвод (КВМ) 12 ноября около 22:00 мск. Как рассказывают очевидцы, в их домах начали качаться люстры и задребезжали стекла. Спустя несколько минут все успокоилось. О произошедшем жители Ставрополья сообщали на своих страницах в социальных сетях.
Во время этого землетрясения в Пятигорске никто не пострадал, пишет informing.ru. В Иране, по предварительным данным, при землетрясении погибли более 300 человек.
Магнитуда иранского землетрясения, по разным данным, составила от 7,2 до 7,6.
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