На Алтае мошенники обманули женщину в соцсети "ВКонтакте"

По предварительной информации, женщине пришло сообщение от знакомого в "ВКонтакте". Мужчина просил отправить ему пять тысяч рублей. Потерпевшая подумала, что приятелю нужна помощь и перевела деньги. Связываться со знакомым не удалось, потому что его телефон был выключен. На следующий день выяснилось, что страницу знакомого взломали.

Полицейские устанавливают личность мошенника и проводят проверку.