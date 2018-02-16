На Алтае мошенники обманули женщину в соцсети "ВКонтакте"

Жительницу Горно-Алтайска обманули в социальной сети на пять тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, женщине пришло сообщение от знакомого в "ВКонтакте". Мужчина просил отправить ему пять тысяч рублей. Потерпевшая подумала, что приятелю нужна помощь и перевела деньги. Связываться со знакомым не удалось, потому что его телефон был выключен. На следующий день выяснилось, что страницу знакомого взломали.
Полицейские устанавливают личность мошенника и проводят проверку.
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