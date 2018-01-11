На Алтае нашли одно из самых больших изображений животных на камне

В Республике Алтай археологи обнаружили валун, на котором изображена композиция из почти 30 фигур. Общий размер петроглифа — 3,1 м длиной и 1,7 высотой, передает ТАСС. По словам ученых из Института археологии и этнографии СО РАН, самый большой из изображенных на камне оленей является одним из крупнейших в подобном стиле в наскальном искусстве Алтая и сопредельных территорий.
Камень нашли в возле российско-монгольской границы Кош-Агачском районе в 2 км от села Бельтир на правом берегу реки Талдура.
Глеб Кубарев,
старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН:
— Это очень любопытная находка, довольно редкое изображение, примечательное именно своими размерами. Подобных изображений оленей в так называемом монголо-забайкальском стиле довольно много, в том числе на территории монгольского Алтая. Они бывают размером около метра, но чтобы под 2 м, - такого на Алтае не встречалось.
Всего на камне изображены 28 фигур оленей, козлов, быков и человека. Самый большой олень находится в левой части петроглифа. Около самца изображена олениха, меньшая по размеру и плохо выбитая. По мнению ученых, изображение самки могло быть незаконченным.
Глеб Кубарев говорит, что рядом могла проходить тропа, а наскальный рисунок, возможно, был неким ориентиром для древних людей.
Глеб Кубарев,
старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН:
— Древнего художника привлекли приметность огромного валуна, мимо которого было сложно пройти, а также, вероятно, та панорама на долину реки Талдура, которая открывается с этого места.
По мнению ученых, талдуринские петроглифы на валуне сделаны в монголо-забайкальском стиле, который был распространен в эпоху бронзы, то есть во второй половине II тыс. до нашей эры.
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