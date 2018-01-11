На Алтае нашли одно из самых больших изображений животных на камне

В Горном Алтае нашли валун с огромным петроглифом. Фото: Институтом археологии и этнографии СО РАН. В Горном Алтае нашли валун с огромным петроглифом. Фото: Институтом археологии и этнографии СО РАН. В Горном Алтае нашли валун с огромным петроглифом. Фото: Институтом археологии и этнографии СО РАН. В Горном Алтае нашли валун с огромным петроглифом. Фото: Институтом археологии и этнографии СО РАН. В Горном Алтае нашли валун с огромным петроглифом. Фото: Институтом археологии и этнографии СО РАН.

Камень нашли в возле российско-монгольской границы Кош-Агачском районе в 2 км от села Бельтир на правом берегу реки Талдура.

Глеб Кубарев,

старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН:

— Это очень любопытная находка, довольно редкое изображение, примечательное именно своими размерами. Подобных изображений оленей в так называемом монголо-забайкальском стиле довольно много, в том числе на территории монгольского Алтая. Они бывают размером около метра, но чтобы под 2 м, - такого на Алтае не встречалось.

Всего на камне изображены 28 фигур оленей, козлов, быков и человека. Самый большой олень находится в левой части петроглифа. Около самца изображена олениха, меньшая по размеру и плохо выбитая. По мнению ученых, изображение самки могло быть незаконченным.

Глеб Кубарев говорит, что рядом могла проходить тропа, а наскальный рисунок, возможно, был неким ориентиром для древних людей.

Глеб Кубарев,

старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН:

— Древнего художника привлекли приметность огромного валуна, мимо которого было сложно пройти, а также, вероятно, та панорама на долину реки Талдура, которая открывается с этого места.

По мнению ученых, талдуринские петроглифы на валуне сделаны в монголо-забайкальском стиле, который был распространен в эпоху бронзы, то есть во второй половине II тыс. до нашей эры.