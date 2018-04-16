На Алтае объявили Родительский день выходным

Александр Бердников,

глава Республики Алтай:

— Необходимо обеспечить максимально удобные условия для граждан, которые в этот день отправятся на кладбище, чтобы помянуть своих родных и близких.

Правительство республики рекомендовало органам местного самоуправления, а также руководителям различных организаций предоставить работникам выходной день. Это не должно привести к сбою в системах безопасности и жизнеобеспечения населения.

В чем суть Родительского дня

Родительский день или Радоницу православные христиане отмечают во вторник второй недели после Пасхи. В 2018 году он выпадает на 17 апреля. Это день поминают усопших. В древности праздник отмечали на христианских кладбищах. В Родительский день прихожане вначале отправляются на богослужения, а затем едут на кладбище поминать усопших родственников и близких, на могилы приносят крашеные яйца, выпечку, куличи.