На Алтае объявили Родительский день выходным

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Жизнь

17 апреля, когда православные отмечают Родительский день, в Республике Алтай объявлен выходным. Об этом распорядился глава региона Александр Бердников.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Александр Бердников,
глава Республики Алтай:

— Необходимо обеспечить максимально удобные условия  для граждан, которые в этот день отправятся на кладбище, чтобы помянуть своих родных и близких.

Правительство республики рекомендовало органам местного самоуправления, а также руководителям различных организаций предоставить работникам выходной день. Это не должно привести к сбою в системах безопасности и жизнеобеспечения населения.

В чем суть Родительского дня

Родительский день или Радоницу православные христиане отмечают во вторник второй недели после Пасхи. В 2018 году он выпадает на 17 апреля. Это день поминают усопших. В древности праздник отмечали на христианских кладбищах. В Родительский день прихожане вначале отправляются на богослужения, а затем едут на кладбище поминать усопших родственников и близких, на могилы приносят крашеные яйца, выпечку, куличи.

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