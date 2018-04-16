В Родительский день на кладбища Барнаула можно будет проехать бесплатно

17 апреля, в Родительский день, барнаульцы смогут бесплатно доехать до основных кладбищ города. Автобусы и трамваи будут работать с 7 до 18 часов, сообщает официальный сайт Барнаула.
Схема движения транспорта до кладбищ Барнаула в Родительский день:
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На Черницкое кладбище будут ходить трамваи от "Депо №1" до остановки "Кордон". Оттуда к местам захоронения людей доставят автобусы.
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На Новомихайловское кладбище проследуют автобусы от ЛДП "Урожайный".
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На Власихинское кладбище можно будет доехать на автобусах. Они будут курсировать от площади Текстильщиков. Кроме того, трамваи проследуют от улицы Антона Петрова до остановки "Депо №3" .
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На Гоньбинское кладбище людей доставят автобусы от гипермаркета "Алтай".
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На Затонское кладбище будет ходить автобус от микрорайона Затон.
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