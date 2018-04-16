В Родительский день на кладбища Барнаула можно будет проехать бесплатно

На Черницкое кладбище будут ходить трамваи от "Депо №1" до остановки "Кордон". Оттуда к местам захоронения людей доставят автобусы.

На Власихинское кладбище можно будет доехать на автобусах. Они будут курсировать от площади Текстильщиков. Кроме того, трамваи проследуют от улицы Антона Петрова до остановки "Депо №3" .