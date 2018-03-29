Как в Барнауле будут возить людей на кладбища в Родительский день

17 апреля будет отмечаться Родительский день или День поминовения усопших. Барнаульская администрация организует бесплатный подвоз горожан на кладбища. Также на городских кладбищах будут обустроены специальные стоянки для автомобилей. Всем желающим предоставят инвентарь для уборки могил от мусора.
Традиционно в Барнауле в День поминовения усопших выделяют городской транспорт для бесплатного проезда на городские кладбища. 17 апреля для этих целей задействуют 83 автобуса и 17 трамваев, которые будут возить горожан на Черницкое, Новомихайловское, Власихинское, Гоньбинское и Затонское кладбища. Этот транспорт будет возить бесплатно людей с 8:00 до 18:00.
А на Власихинском, Черницком и Новомихайловском кладбища дополнительно будут работать пять микроавтобусов для провоза горожан от центральных въездов к удаленным местам захоронения.
Администрации районов города и комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи занимаются подготовкой стоянок личного транспорта на: Новомихайловском, Черницком, Власихинском, Булыгинско-Кировском кладбищах, кладбище Власихи на улице Ковыльной и на кладбище Гоньбы.
Всем желающим будут бесплатно предоставлены мешки для сбора мусора и инвентарь. Заготовлен запас из 7000 мешков и 200 лопат и грабель. За мешками и хозяйственным инвентарем необходимо обратиться в администрации кладбищ.
Если позволит погода и температура воздуха ночью будет от +5 градусов, то на Новомихайловском, Черницком и Власихинском городском кладбищах будет обеспечено водоснабжение. На других кладбищах будут дежурить поливомоечные машины с запасом воды.
На основных кладбищах города (Новомихайловское, Черницкое, Власихинское городское, кладбище Гоньбаы будет организована торговля необходимой ритуальной продукцией: цветы, оградки, памятники.
Также там будут продавать продукты питания, прохладительные напитки, хозяйственные товары, рассада.
Собранный мусор необходимо выносить на приготовленные площадки для сбора мусора, отмеченные указателями "Место сбора мусора". Всего на кладбищах города будет установлено 45 порталов и 10 контейнеров. На сельских и поселковых кладбищах оборудованы места для временного складирования мусора с последующим вывозом на полигон ТБО.
Сжигать мусор категорически запрещено.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.