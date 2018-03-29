Как в Барнауле будут возить людей на кладбища в Родительский день

1 Как будет организован бесплатный подвоз горожан на кладбища в Родительский день?

Традиционно в Барнауле в День поминовения усопших выделяют городской транспорт для бесплатного проезда на городские кладбища. 17 апреля для этих целей задействуют 83 автобуса и 17 трамваев, которые будут возить горожан на Черницкое, Новомихайловское, Власихинское, Гоньбинское и Затонское кладбища. Этот транспорт будет возить бесплатно людей с 8:00 до 18:00.

А на Власихинском, Черницком и Новомихайловском кладбища дополнительно будут работать пять микроавтобусов для провоза горожан от центральных въездов к удаленным местам захоронения.