На Алтае осудили молодого парня, распространявшего порно

Как установил суд, молодой человек в апреля 2017 года выложил в соцсети порнографические видеофайлы, предоставив их для просмотра неограниченному числу интернет-пользователей, которые могли свободно знакомиться и копировать это взрослое видео.

Подсудимый отделался штрафом.