На Алтае осудили молодого парня, распространявшего порно

В Горно-Алтайске осудили 20-летнего парня по уголовной статье о распространении порнографических материалов (ч. 1 ст. 242 УК РФ), сообщает прокуратура региона.
Как установил суд, молодой человек в апреля 2017 года выложил в соцсети порнографические видеофайлы, предоставив их для просмотра неограниченному числу интернет-пользователей, которые могли свободно знакомиться и копировать это взрослое видео.
Подсудимый отделался штрафом.
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