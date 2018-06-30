На Алтае отправят в колонию братьев, которые избили полицейских в клубе

Следствие и суд установили, что в ночь с 24 на 25 декабря 2017 года в селе Кош-Агач полицейским сообщили о драке в клубе.

Сотрудники приехали на место и хотели провести в служебный автомобиль участников конфликта, двух братьев. Мужчины были против и ударили полицейских, а также повредили машину. Сообщается, что братья уже были судимы.

Одного из злоумышленников приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Другого — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Оба приговора еще не вступили в законную силу.