На Алтае отправят в колонию братьев, которые избили полицейских в клубе

В Кош-Агаче двух местных жителей осудили за применение насилия в отношении полицейских, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Следствие и суд установили, что в ночь с 24 на 25 декабря 2017 года в селе Кош-Агач полицейским сообщили о драке в клубе.
Сотрудники приехали на место и хотели провести в служебный автомобиль участников конфликта, двух братьев. Мужчины были против и ударили полицейских, а также повредили машину. Сообщается, что братья уже были судимы.
Одного из злоумышленников приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Другого — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Оба приговора еще не вступили в законную силу.
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