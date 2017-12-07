В Шебалинском районе автомобиль Toyota на скорости влетел в КамАЗ. Водителя и пассажиров госпитализировали, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае после столкновения с КамАЗом госпитализировали водителя и пассажиров Toyota. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае после столкновения с КамАЗом госпитализировали водителя и пассажиров Toyota. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло 6 декабря в 11:30 на 558 км Чуйского тракта. Автомобиль Toyota Camry под управлением 32-летнего мужчины врезался в КамАЗ, который двигал впереди. Водитель Toyota не соблюдал скоростной режим.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получил водитель легкового автомобиля и две пассажирки. Одной пострадавшей 27 лет, другой — 51 год. Их увезли в районную больницу.
Экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми. Полицейские проводят административное расследование.
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