На Алтае после столкновения с КамАЗом госпитализировали водителя и пассажиров Toyota. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай. На Алтае после столкновения с КамАЗом госпитализировали водителя и пассажиров Toyota. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло 6 декабря в 11:30 на 558 км Чуйского тракта. Автомобиль Toyota Camry под управлением 32-летнего мужчины врезался в КамАЗ, который двигал впереди. Водитель Toyota не соблюдал скоростной режим.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил водитель легкового автомобиля и две пассажирки. Одной пострадавшей 27 лет, другой — 51 год. Их увезли в районную больницу.

Экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми. Полицейские проводят административное расследование.