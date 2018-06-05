На Алтае продается старинный маслосырзавод за 34 млн рублей

В Алтайском крае выставлен на продажу маслосырзавод 1937 года постройки. Судя по информации, размещенной в объявлении, предприятие располагается в райцентре Красногорское. В 2010 году завод приобрела печально известная "Изумрудная страна". После того, как агрохолдинг разорился, предприятие через процедуру банкротства отошло барнаульской управляющей компании "Контраст", которая, видимо, так и не смогла довести его до ума.
Предположительно, УК "Контраст" каким-то образом связана с "Россельхозбанком". Ее учредитель Владимир Жилкин — бывший управляющий допофиса банка в Барнауле.
В качестве причин продажи завода обозначается "нехватка оборотных средств". Как сообщают altapress.ru источники, близкие к этой истории, предприятию также не хватало квалифицированных кадров.
Что из себя представляет завод?
Завод перерабатывает 15-25 тонн молока, но возможности цеха позволяют установить дополнительное оборудование, увеличивающее мощности до 120 тонн молока в сутки.
На территории завода располагается котельная, компрессорная, лаборатория, сыродельный цех, маслоцех, складские помещения (камеры созревания), гараж, заводоуправление, трансформаторная подстанция, водонапорная башня, поля фильтрации, участок санитарной обработки.
Площади помещений составляют 1,5 тыс кв метров. Земельный участок огорожен, имеются собственные поля фильтрации.
Стоимость всего объекта собственник оценивает в 34 млн рублей, объем прибыли, который можно получать — в 1,5 млн в месяц.
Отметим, что это не единственное сырное предприятие в Красногорском районе. Несколько лет назад "Карагужинский маслосырзавод" выкупил у прежних московских собственников "Барнаульский молочный комбинат".
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