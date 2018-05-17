Барнаульцев зовут покатать сырные головы и поиграть в шахматы из сыра

В павильонах ведущих производителей можно будет купить твердые, плавленые, рассольные сыры, сыры для гриля, сливочное масло, молоко и другую молочную продукцию.

Участники ярмарки подготовили различные промо-активности. Гости ярмарки сыграют в "сырные шахматы", поучаствуют в катании сырных голов, смогут измерить рост на особенном ростомере и пройти "сырный" лабиринт. Компания "Киприно" организует конкурсную программу и проведет розыгрыш призов. Также все желающие смогут сделать селфи с ростовыми куклами от Барнаульского молочного комбината, "Любавы" и "Столицы молока".

Что покажут производители

"Киприно" представит на дегустациях традиционные сыры элитных сортов — "Алтайский", "Швейцарский", а также полутвердый сыр "Сливочный".

В павильоне Барнаульского молочного комбината гости ярмарки смогут приобрести твердые сыры от Карагужинского, Павловского, Быстрянского маслосырзаводов, входящих в объединение. Кроме того, будет проведена дегустация молочных продуктов торговой марки "Молочная сказка" и плавленые сыры "Чуйский".

Торговый дом "Столица молока" представит сыры, молочную продукцию, сливочное масло от Волчихинского, Благовещенского, Поспелихинского, Каменского маслосырзаводов.

Традиционные сорта твердых сыров и натурального сливочного масла из предгорий Алтая можно будет приобрести в павильонах ассоциации крестьянских хозяйств "Ануйское" и Куяганского маслосырзаводов.

Красногорский маслосырзавод представит полутвёрдые сыры, изготовленные по рецептуре ГОСТов, и сливочное масло, получаемое по традиционной старинной технологии.

ООО "Рикон" будет угощать посетителей сыром, приготовленным на гриле.

ООО "Любава" представит на дегустацию плавленые сыры и сливочное масло. Здесь же, в павильоне компании можно будет приобрести весь ассортимент продукции.

Практически вся молочная продукция алтайских производителей — "Модест", "Белый замок" и других, в этот день будет продаваться в гипермаркете "Лента" со скидками до 20%.