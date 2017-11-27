На Алтае установился мороз; на дорогах — гололедица

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Жизнь

27 ноября в Алтайском крае ожидаются: небольшая облачность, без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Иней. Мороз.
Иней. Мороз. Фото: СС0.

Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днём минус 12…17°С,  местами в западных районах минус 7…12°С, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В Барнауле:

  • небольшая облачность, без осадков;
  • утром изморозь, возможен туман;
  • на  дорогах  гололедица; ветер  северо-восточный, 3-8 м/с;
  • температура воздуха днем минус 13…15°С. 

В Республике Алтай:

  • переменная облачность;
  • днем без осадков, утром местами туман;
  • ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с;
  • температура воздуха днем минус 4…9°С, местами до минус 15°С.
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