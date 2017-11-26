Гололед и метели: алтайские синоптики обещают похолодание

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Жизнь

В воскресенье 26 ноября в Алтайском крае ожидается похолодание. По данным ЦГМС, в отдельных районах края днём пойдет снег, а в течение дня похолодает.

Метель.
Метель. Фото: altapress.ru.

Днём в крае температура воздуха составит -2…-7 С, в северных районах -8…-13 С, с похолоданием в течение дня. Ветер северный, 5-10  м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Барнауле преимущественно без осадков, -5...-7 С, с похолоданием в течение дня. Ветер северный, 7-12 м/с.

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