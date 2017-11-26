Гололед и метели: алтайские синоптики обещают похолодание

Днём в крае температура воздуха составит -2…-7 С, в северных районах -8…-13 С, с похолоданием в течение дня. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Барнауле преимущественно без осадков, -5...-7 С, с похолоданием в течение дня. Ветер северный, 7-12 м/с.