Снегопады, туман, колебание температуры: алтайские синоптики рассказали о погоде на неделю

В Алтайском крае с 25 по 30 ноября синоптики прогнозируют снегопады, метели и похолодание, сообщает алтайский ЦГМС.
На выходных в регион придет атмосферный вихрь из северных районов Урала. В субботу утром и ночью в воскресенье ожидается теплая погода, без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от -5... +5 °С.
В воскресенье, 26 ноября, в восточных и южных районах пройдет снегопад и метель. Ветер усилится до 12-17 м/с. Температура днем составит -4... -13°С. Утром и вечером будет -8... -17 °С.
Холоднее всего крае будет в понедельник. Температура понизится до -21... -26 °С
В начале следующей недели в крае будет маловетренно, без осадков, местами туманы. 28 ноября восточных районах пройдёт слабый снег, который прекратится на следующий день.
С 26 по 30 ноября в регионе ожидают похолодание. Температура составит от -7... -16 °С. Ночью температура понизится до -11...-22 °С.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.