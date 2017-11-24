Снегопады, туман, колебание температуры: алтайские синоптики рассказали о погоде на неделю

На выходных в регион придет атмосферный вихрь из северных районов Урала. В субботу утром и ночью в воскресенье ожидается теплая погода, без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от -5... +5 °С.

В воскресенье, 26 ноября, в восточных и южных районах пройдет снегопад и метель. Ветер усилится до 12-17 м/с. Температура днем составит -4... -13°С. Утром и вечером будет -8... -17 °С.

Холоднее всего крае будет в понедельник. Температура понизится до -21... -26 °С

В начале следующей недели в крае будет маловетренно, без осадков, местами туманы. 28 ноября восточных районах пройдёт слабый снег, который прекратится на следующий день.

С 26 по 30 ноября в регионе ожидают похолодание. Температура составит от -7... -16 °С. Ночью температура понизится до -11...-22 °С.