На Алтае произошло еще одно землетрясение.

Сегодня, 07:50.
Происшествия

На Алтае, недалеко от поселка Акташ, произошло землетрясение с интенсивностью сотрясений в эпицентре 3,7 баллов, сообщает Алтае-Саянский филиал
Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение 25 июня.
Землетрясение 25 июня. Фото: Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел вечером 25 июня.

Это уже седьмое землетрясение на Алтае только за июнь текущего года.

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