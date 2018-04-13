На Алтае рабочий завода погиб от ожогов. Перед судом предстанет главный инженер

В Алтайском крае из-за взрыва газового баллона получил сильные ожоги электрослесарь предприятия "Бийскмельпром". Через несколько дней из-за этих травм мужчина скончался в больнице. За это будут судить главного инженера предприятия, пишет краевое СУ СК.
Взрыв произошел вечером 27 октября 2016 года. В гаражном боксе предприятия взорвался природный газ в баллоне автомобиля. Рядом с машиной находился слесарь. На нем загорелась одежда. Мужчину смогли вынести на улицу вовремя подоспевшие коллеги. В больнице, куда пострадавшего вскоре доставили, врачи диагностировали у рабочего 65% ожогов тела. Спасти рабочего не удалось.
На ликвидации пожара работали 14 спасателей на пяти машинах.
Следствие длилось полтора года. По версии Следкома, работник был травмирован "вследствие ненадлежащего исполнения главным инженером предприятия своих профессиональных обязанностей". Как рассказали в СУ СК, главный инженер не принял мер, чтобы запрелить эксплуатацию автомобиля с газовым баллоном, у которого истек срок службы.
Однако обвиняемый в ходе следствия не признал свою вину. В качестве доказательств следователи предоставили суду результаты ряда технических экспертиз, которые, по мнению Следкома, установили наличие причинно-следственной связи между смертью работника и ненадлежащем исполнением главным инженером своих профессиональных обязанностей.
Судить главного инженеры будут по статье о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
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