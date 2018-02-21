На Алтае сын сломал руку 88-летней матери

По предварительной информации, 53-летний мужчина выпил и пришел домой, где жил с матерью. Во время ссоры он сильно схватил женщину за руку и причинил повреждения.

Медики госпитализировали 88-летнюю пенсионерку. Выяснилось, что у женщины переломы руки.

Подозреваемый признался в содеянном. Он пытался оправдать свой поступок тем, что был пьян. Полицейские проводят проверку.