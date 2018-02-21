На Алтае сын сломал руку 88-летней матери

В Горно-Алтайске мужчина причинил телесные повреждения своей пожилой матери. Полицейских и медиков вызвала соседка пострадавшей женщины, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, 53-летний мужчина выпил и пришел домой, где жил с матерью. Во время ссоры он сильно схватил женщину за руку и причинил повреждения.
Медики госпитализировали 88-летнюю пенсионерку. Выяснилось, что у женщины переломы руки.
Подозреваемый признался в содеянном. Он пытался оправдать свой поступок тем, что был пьян. Полицейские проводят проверку.
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