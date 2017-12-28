На Алтае спящая пьяная женщина случайно убила 5-месячного сына

В Горно-Алтайске пьяная женщина во время сна задушила ребенка, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
По версии следствия, в ночь на 27 ноября 31-летняя пьяная женщина легла спать. Рядом она положила своего 5-месячного сына. Во время сна женщина случайно перекрыла ребенку дыхательные пути. Мальчик умер из-за механической асфиксии.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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