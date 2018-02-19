На Алтае угонщики скрывались от полиции на ВАЗе и слетели в кювет

Потерпевший припарковал свой ВАЗ-21074 у многоэтажки. Через два часа он заметил пропажу машины. Со стоянки изъяли следы обуви и протектора шин.

Полицейские заметили автомобиль на одной из улиц Горно-Алтайска. Они потребовали водителя остановиться, а он попытался скрыться. Во время погони угонщик не справился с управлением и вылетел в кювет.

Подозреваемых, которые были в машине, задержали. Ими оказались 23 и 18-летние местные жители, а также их 17-летний знакомый — житель села Майма. Юноши признали свою вину. Они воспользовались тем, что двери машины были открыты. Парни взломали замок зажигания и уехали.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в феврале на Алтае 19-летний сельчанин также угнал ВАЗ и бросил машину, когда попал в ДТП.