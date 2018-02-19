На Алтае угонщики скрывались от полиции на ВАЗе и слетели в кювет

В Республике Алтай парни угнали автомобиль и утроили погоняю с полицейскими. Юноша, который был за рулем, не справился с управлением и машина улетела в кювет, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Потерпевший припарковал свой ВАЗ-21074 у многоэтажки. Через два часа он заметил пропажу машины. Со стоянки изъяли следы обуви и протектора шин.
Полицейские заметили автомобиль на одной из улиц Горно-Алтайска. Они потребовали водителя остановиться, а он попытался скрыться. Во время погони угонщик не справился с управлением и вылетел в кювет.
Подозреваемых, которые были в машине, задержали. Ими оказались 23 и 18-летние местные жители, а также их 17-летний знакомый — житель села Майма. Юноши признали свою вину. Они воспользовались тем, что двери машины были открыты. Парни взломали замок зажигания и уехали.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, в феврале на Алтае 19-летний сельчанин также угнал ВАЗ и бросил машину, когда попал в ДТП.
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